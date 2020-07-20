Вторая волна коронавируса не случится в крупных городах, где уже выработался коллективный иммунитет. В Москве количество заражённых в день начнёт снижаться и достигнет нуля в конце августа.

Подъём заболеваемости респираторными инфекциями осенью будет неизбежен, но пока невозможно сказать, какую степень осложнений туда привнесёт коронавирус. В одном врачи уверены: это будет компонент ОРВИ, но пока неизвестно, как он проявит себя на фоне других инфекций, пишут «Известия».

К тому же существует такое понятие, как интерференция вирусов: подавляющее действие одного вируса на размножение другого и само течение в этих условиях инфекционного процесса. То есть переболев одним вирусом, заразиться другим некоторое время сложно. Но всё это очень индивидуально и зависит от особенностей организма человека.

Но при этом эксперты уверены, что в крупных городах развитие второй волны коронавируса уже невозможно. Инфекцию будут завозить из тех регионов, где процесс заболевания коронавирусом начался гораздо позже.

Ранее NEWS.ru сообщал, что вероятность подъёма заболеваемости коронавирусом в России сохраняется, достигнутые результаты нужно закрепить вакцинацией, сообщил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург.