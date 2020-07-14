Группа экспертов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) прибудет в Казахстан для изучения причин роста числа заболевших пневмонией, сообщила глава представительства ВОЗ в стране Кэролайн Кларинваль.

Ранее сообщалось, что посольство Китая в Казахстане опубликовало заявление на своем сайте, призывая граждан проявить бдительность из-за распространения в Казахстане неизвестной пневмонии, уровень смертности от которой значительно выше, чем при коронавирусной инфекции COVID-19. Минздрав Казахстана опроверг информацию о вспышке новой неизвестной пневмонии, а представитель ВОЗ предположил, что одно из объяснений вспышки пневмонии — COVID-19.

«Я думаю, что пока не надо делать поспешных выводов. Да, с начала июня увеличилось количество случаев пневмонии, и нам поручили разобраться в ситуации. Министерство здравоохранения тоже этим занимается. Эти сообщения привлекли большое внимание со стороны СМИ, но мы, прежде чем делать выводы, мы должны собрать данные и проанализировать их», — сказала Кларинваль в интервью сайту ООН.

По ее словам, пока она может только повторить слова руководителя программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майка Райана, который считает, что, «скорее всего, это COVID-19».

По ее мнению, «возможно, какие-то пациенты поздно обратились за помощью и у них есть признаки пневмонии, но мы пока не можем выявить наличие вируса».

«Нужно также выяснить возможности местных лабораторий, — мы знаем, что порой бывают так называемые ложные негативные результаты. Все это станет предметом оценки. ВОЗ также направит в страну группу экспертов в области лабораторных исследований», — добавила представитель ВОЗ, в очередной раз призвав не спешить с выводами.

Общее число заражений коронавирусом в республике превышает 61,7 тысячи. Количество выздоровевших пациентов превышает 34 тысячи. В стране зафиксированы 396 случаев смерти от коронавируса.