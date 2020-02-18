День защитника Отечества отмечают чуть более чем в половине компаний (53%), а Международный женский день 8 Марта в корпоративном формате празднуют в двух третях компаний (62%). Это следует из исследования сервиса «Работа.ру», с которым ознакомились «Известия».

8 Марта принципиально не отмечают в 20% компаний, а 23 февраля — в 27%. В оставшихся компаниях ситуация каждый год разная. При этом корпоративу по случаю обоих праздников будут рады только 8% участников опроса, 16% хотели бы получить подарок от работодателя. Большинство (76%) предпочло, чтобы компания потратила деньги на выплату премий.

По данным исследователей, День защитника Отечества отмечают 77% респондентов, женщины чаще мужчин помнят точное название праздника. Об истории происхождения Международного женского дня помнят 47% респондентов: Клара Цеткин предложила бороться за права женщин, устраивая митинги и шествия в один день по всему миру. По мнению 16% опрошенных, 8 марта родилась одна из первых феминисток Роза Люксембург, однако на самом деле она родилась 5 марта. 13% участников исследования считают, что в этот день женщины получили право голоса на выборах. 8% опрошенных отмечают День матери, который на самом деле приходится на последнее воскресенье ноября.

Небольшой процент респондентов (5%) считают гендерные праздники пережитками прошлого.

Исследователи опросили 2,4 тыс. человек, в выборку попали жители всех федеральных округов страны.

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