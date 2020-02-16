Число преступлений против половой неприкосновенности детей и подростков за три года заметно выросло. По итогам 2019 года их было на 20% больше, чем в 2016 году, следует из статистики Генпрокуратуры, предоставленной по запросу «Известий».

Отчасти это связано с распространением соцсетей и мессенджеров, считают эксперты: там злоумышленникам проще растлевать детей и подростков.

При этом, судя по показателям, число дел растет, а пострадавших — снижается. То есть всё чаще происходит так, что против одного ребенка совершается сразу несколько преступлений.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Насильственный рост: увеличилось число секс-преступлений против детей