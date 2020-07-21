Алексей Богдановский. Дипломатическим отношениям США и Кубы исполняется во вторник пять лет — их восстановил в 2015 году президент США Барак Обама. Тогда многим казалось, что Вашингтон и Гавана находятся на заре новой эры отношений. Однако пять лет спустя торговое эмбарго конгресса против Кубы продолжает действовать, а администрация Дональда Трампа отозвала большую часть мер, направленных на улучшение отношений — например, максимально ограничила авиарейсы на Кубу. Опрошенные Mpravda.com эксперты в США считают, что при Трампе отношения США и Кубы уже не улучшатся, хотя это вполне возможно в случае избрания президентом демократа Джо Байдена.

«Не думаю, что возможно значительное улучшение отношений США и Кубы на втором сроке администрации Трампа. Президент Трамп обратил вспять многие из исполнительных указов Обамы и усилил риторику против кубинского правительства. Его политика, похоже, направлена преимущественно на обеспечение поддержки консервативного электората американцев кубинского происхождения во Флориде», — сказал Mpravda.com Хорхе Дуани, директор Института изучения Кубы в Международном университете Флориды.

С ним согласна политолог Эрика де ла Гарса, основательница Инициативы по изучению Латинской Америки в Институте Бейкера (Университет Райса, Техас).

«Вторая администрация Трампа не улучшит отношений с Кубой. Президент Трамп показал, что ему глубоко безразлична внешняя политика в регионе и вообще публичная дипломатия, и потенциальный второй срок ничем отличаться не будет. Его политика против Кубы вышла из времен холодной войны и обслуживает интересы кубинцев в «Маленькой Гаване» во Флориде, а не кубинского народа на острове или коммерческие интересы США», — считает де ла Гарса.

«Ситуация (в отношениях при Трампе — ред.) будет лишь ухудшаться, если не будет фундаментальных изменений режима в Гаване», — заявил, в свою очередь, заместитель директора Института изучения Кубы Себастиан Аркос.

Политолог Дуани напомнил, что Байден пообещал «во многом» вернуться к политике Обамы, отказаться от изоляции Кубы и поддержать снятие эмбарго на торговлю и поездки. «Однако Байден заявил, что будет поддерживать санкции против Кубы из-за поддержки правительства (Николаса — ред.) Мадуро в Венесуэле, он также настаивал на том, чтобы кубинцы «соблюдали обязательства, которые хотели взять на себя» во времена администрации Обамы», — напомнил Дуани.

По его словам, неясно, что именно сделает администрация Байдена для поддержания других заявленных целей политики в отношении Кубы, таких как продвижение демократии, и какие санкции сохранит с целью давления на Кубу по Венесуэле.

При этом замглавы Института исследования Кубы Себастиан Аркос считает, что в политике США назрел партийный раскол в отношении Кубы.

«Республиканцы и демократы еще никогда не были так далеки друг от друга по вопросу о политике США в отношении Кубы… Можно предположить, что краткосрочное выживание кубинского режима зависит от предстоящих выборов в США», — сказал Аркос.

Эксперт по Латинской Америке Фернандо Капабланка, управляющий директор консалтинговой компании Whitecap Consulting Group LLC, обратил внимание на то, что гипотетической администрации Байдена придется иметь дело с оппозицией в сенате по вопросу об улучшении отношений. «Есть много влиятельных сенаторов, чьи взгляды, вероятно, возобладают даже при новой администрации», — считает Капабланка.

Политолог Эрика де ла Гарса напомнила, что у Байдена будет немало проблем и помимо Кубы.

«Байден может столкнуться с огромными вызовами внутри страны, которые потребуют его непосредственного внимания, а также и с необходимостью улучшить более важные отношения на международной арене, и Куба может оказаться далеко внизу списка», — считает де ла Гарса.

Политолог Марк Джонс, глава направления латиноамериканских исследований в Университете Райса, назвал «практически предрешенным» возврат мер по сближению и более крепкие дипломатические отношения в случае избрания Байдена.

«У администрации Байдена есть потенциал пойти значительно дальше, чем зашла администрация Обамы, в завязывании более прочных и более гибких связей с Кубой, учитывая растущую силу прогрессивного крыла Демократической партии, которая не рассматривает коммунизм так негативно, как демократы из истеблишмента, не говоря уж о республиканцах», — считает Джонс.