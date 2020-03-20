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Эпидемия коронавируса и вынужденная изоляция вовсе не причины для того, чтобы бросать спорт, при этом следует подходить к тренировкам рационально, снизить их интенсивность и нагрузку, заявил РИА Новости специалист в области физической культуры и китайских традиционных видов спорта Лю Имин.

Во многих китайских городах из-за эпидемии уже второй месяц закрыты большинство спортзалов и бассейнов, не проводятся групповые занятия, не работают детские спортивные секции, все крупные спортивные мероприятия отменены. Вместе с тем, в интернет-магазинах значительно выросли продажи спортивного инвентаря, в соцсетях постоянно появляются новые видеоролики о том, как накачать пресс на диване, как пробежать марафон вокруг кухонного стола, как похудеть, используя в качестве спортивного оборудования стул и журнальный столик.

«Во-первых, необходимо выбрать подходящий вид спорта и подходящее место для занятий. Мы обычно выбираем места с хорошей циркуляцией воздуха, если заниматься дома, то обязательно следует часто проветривать помещение, поддерживать свежесть воздуха», — сказал Лю Имин агентству.

По его словам, "при выборе вида тренировок, предпочтительнее остановиться на аэробных упражнениях, интенсивность тренировок не должна быть слишком высокой, к примеру, очень подходящими в этой ситуации могут быть занятия "Тайцзицюань" (один из видов ушу, оздоровительная гимнастика), можно выполнять любые виды аэробики с невысокой интенсивностью".

Также, указал Лю Имин, следует повременить и с большими нагрузками, необходимо внимательно отнестись к выбору нагрузки, чтобы не чувствовать себя после тренировки изнуренным.

«В-третьих, важно обратить внимание на отдых после тренировок, на восстановление и питание, следует поддерживать регулярность тренировок, а также баланс между физическими нагрузками и отдыхом», — отметил он.

В свою очередь, специалист в области спортивной реабилитации и здоровья Ирина Лю подчеркнула, что "если хочешь заниматься спортом, то коронавирус вообще никак не помешает".

Она отметила, что, например, бегать лучше "в хорошо проветриваемых местах, например, в парках, вдоль рек, на улицах, где мало людей, в таких местах ходить без масок можно спокойно". Дома же можно заниматься при помощи фитнес-приложений или онлайн-тренировок.

Отвечая на вопрос о том, можно и нужно ли бегать в защитных масках, собеседница агентства рассказала, что сама бегает "в обычной маске, которая более дышащая, но это скорее для спокойствия окружающих".

Также, по ее словам, важен психологический настрой и понимание эпидемической ситуации в том городе, где вы проживаете — тогда находиться на улице будет комфортнее. К примеру, в Пекине, ситуация в последние недели выправилась, регистрируют только ввозные случаи заражения, то есть "вирус по городу не ходит".

«Когда бегаю, все равно стараюсь держать дистанцию с другими людьми, но в то же время знаю, что вокруг находятся люди, которые или вышли из карантина, или вообще там не находились», — добавила она.

В свою очередь, владелец спортзала в районе Чаоян в Пекине Тони Ма полагает, что в такой ситуации лучше всего тренироваться дома, единственная проблема — это нехватка спортивного оборудования, но вместе с тем это хорошая возможность для того, чтобы делать упражнения на развитие гибкости суставов, которым обычно в зале уделяют мало времени или вообще игнорируют.

«Для занятий дома можно использовать простой инвентарь, например гантели и гири, и выполнять основные комплексы упражнений, если же нет вообще никакого оборудования, то можно проводить интенсивные интервальные тренировки без инвентаря», — отметил он.

По словам собеседника агентства, можно делать приседания, отжимания, берпи, планку. Если есть дома гиря, то можно делать турецкий жим гири — это упражнение помогает укрепить и повысить гибкость плечевого сустава. Также, добавил он, очень хорошо подниматься по лестнице пешком.

Многие из-за карантина переживают, что могут набрать вес, чтобы этого избежать, Тони Ма рекомендует "контролировать себя, есть чаще, но маленькими порциями, сменить рис и лапшу на цельнозерновые продукты, уменьшить потребление соли и масла, отказаться от десертов и фастфуда, а также меньше есть и больше пить чистой воды".

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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