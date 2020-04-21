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Экспертный институт социальных исследований (ЭИСИ) составил рейтинг регионов по эффективности борьбы с коронавирусной инфекцией и ее последствиями. Об этом сообщается в материалах ЭИСИ, имеющихся в распоряжении ТАСС.

«Рейтинг подготовлен на основе ежедневного мониторинга мер по противодействию распространению коронавирусной инфекции и содержит практики наиболее активных и эффективных регионов по каждому из направлений», — говорится в аннотации к документу.

Так, в разделе «Меры по обеспечению эффективной работы системы здравоохранения» отмечена Московская область, где фиксируется увеличение количества тестирований на коронавирус до 7 тыс. в сутки. В Краснодарском крае организован резерв средств индивидуальной защиты — дополнительно закуплено 1,8 млн масок. В Ростовской области открылся моногоспиталь на 60 коек, в ближайшее время будет развернуто около 2700 коек для больных. Отдельно эксперты выделили запуск производства клапанов для аппаратов ИВЛ в Кемеровской области.

В разделе "Меры по профилактике и нераспространению коронавируса" отмечена Ленинградская область, где "тотальной дезинфекции" подверглись территории, которые могли посещать зараженные. В Нижегородской области стартовала работа системы лояльности за ответственное отношение к самоизоляции. "Нижегородцы стали получать бонусные баллы за ответственное отношение к самоизоляции. В проект "Карта жителя Нижегородской области" интегрирована платформа "Доброрубль". После окончания режима самоизоляции баллы можно будет обменять на билеты спортивных и культурных мероприятий, скидки и бонусы", — говорится в рейтинге.

Нижегородская область обозначена и в разделе "Меры поддержки медицинского персонала" — 25 гостиниц региона примут около 750 врачей. В Кемеровской области будут выплачены региональные премии медикам, которые работали с зараженными.

«Размер этих премий составит для врачей 100 тыс. рублей, для среднего медицинского персонала — 70 тыс. рублей, для младшего медицинского персонала — 35 тыс. рублей», — отмечается в материале.

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