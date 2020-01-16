С 2010 года количество парковочных мест в Москве увеличилось на 20%, однако некоторые улицы остаются загруженными. Об этом говорят результаты исследования экспертов РЭУ им. Г.В. Плеханова, которые опубликованы на сайте университета в четверг, 16 января.

Отмечается, что на сегодняшний день количество парковочных мест без учета внутридомовых и ведомственных территорий, где парковка доступна не для всех, составляет порядка 3,2 млн.

«В ходе исследований подтвердили чрезмерную загруженность некоторых уличных парковочных мест, наблюдаемую в разное время дня, что крайне негативно сказывается на дорожном трафике и не даёт местным жителям (резидентам) возможности парковаться», — сказано в сообщении.

Эксперты отметили, что сложности с парковочными местами наблюдаются не только в центральной части города, но и на территориях, где нет платного паркинга. Так, рекордные показатели загрузки были зафиксированы в районе фудмолла Депо, рынков Дорогомиловский и Усачевский, а также на привокзальных территориях.

Чтобы перенастроить работу парковок в центре города и повысить их эффективность, необходимо точечно корректировать тарифы.

«Увеличить долю мест с самым дорогим тарифом (380 руб./час днём), расширить зону действия дифференцированного тарифа на территории ТТК (50 руб./30 минут и далее – 150 руб./час). <…> Кроме того, на некоторых улицах необходимо обеспечить преимущественное право резидентов, организовав места, доступные только для них», — отмечают эксперты.

При этом специалисты предлагают снизить тарифы на некоторых улицах и передали свои предложения в Департамента транспорта и развития транспортной инфраструктуры Москвы.

Ближайшие изменения по мнению специалистов нужно проводить уже в первом квартале 2020 года. Изменение тарифов снизит загрузку парковок на 10-15%.

В декабре мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что платные парковки позволили снизить количество автомобилей в центре столицы. По его словам, количество машин в центре уменьшилось на 25–30%, и это дало возможность разгрузить центральные улицы