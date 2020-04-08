Тенденция на снижение просрочки платежей по автокредитам, длившаяся два года, изменилась в I квартале 2020 года. Объем просроченных платежей вырос на 4%, следует из данных совместного исследования бюро кредитных историй «Эквифакс» и ассоциации коллекторов НАПКА, с которым ознакомились «Известия».

По мнению экспертов, это стало первым признаком кризиса на авторынке, так как россияне покупают в долг до 75% автомобилей. При этом кредитные каникулы на число дефолтов не повлияют, так как они распространяются на ссуды размером до 600 тыс. рублей при средней сумме займа на машину в 780 тыс.

Как полагают аналитики, доля просрочек из-за ухудшения финансового положения граждан будет только расти. Кроме того, объемы кредитования могут снизиться в 2,5–3 раза.