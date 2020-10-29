Экспертно-судейская комиссия Российского футбольного союза (ЭСК РФС) признала, что главный судья матча 12-го тура Премьер-лиги (РПЛ) между «Краснодаром» и московским «Спартаком» (1:3) Владислав Безбородов допустил две ошибки в пользу «красно-белых», повлиявшие на исход встречи.

После субботнего матча гендиректор «горожан» Владимир Хашиг заявил, что победу москвичам принесло предвзятое судейство главного арбитра Безбородова и Кирилла Левникова, отвечавшего за систему видеопомощи арбитрам (VAR). «Краснодар» обратился в ЭСК РФС с вопросом по засчитанному первому голу нападающего московской команды Эсекьеля Понсе и отмененному мячу защитника краснодарцев Кайо.

«Эксперты единогласно посчитали, что в обоих случаях судья Владислав Безбородов допустил ошибку. На 12-й минуте, засчитав гол в ворота «Краснодара», а также на 65-й, ошибочно зафиксировав нарушение правил игры со стороны Александра Мартыновича», — цитирует ТАСС вердикт комиссии.

Комиссия признала, что в первом случае арбитр должен был зафиксировать фол со стороны Понсе и не засчитывать гол. А во втором случае, когда был зафиксирован фол на защитнике «Спартака» Самуэле Жиго, Безбородов преждевременно дал свисток об остановке игры.

Судья на VAR Кирилл Левников в первом случае должен был подсказать Безбородову, а во втором он вмешаться в ситуацию не мог. Безбородову будет пересмотрена оценка, что, возможно, скажется на его дальнейших назначениях на матчи.

Напомним, что на старте сезона «Спартак» грозился сняться с чемпионата России из-за предвзятого судейства в пользу его соперников, однако позднее владелец «красно-белых» Леонид Федун отказался от демарша, получив гарантии того, что ситуация будет исправлена.