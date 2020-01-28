Издание South China Morning Post собрало самые популярные вопросы о коронавирусе и попросило экспертов дать на них ответы и развеять мифы о болезни.

Первоначально сообщалось, что новый коронавирус, как и атипичная пневмония 2003 года, не заразен на стадии инкубации. Однако глава Национальной комиссии здравоохранения Китая Ма Сяовэй заявил, что люди с коронавирусом заражают окружающих даже во время инкубационного периода, который длится от одного до 14 дней.

Есть ли подтвержденное лекарство от коронавируса? По словам экспертов, ученые еще не нашли эффективное лекарство от болезни, вызывающей у людей широкий спектр симптомов, включая диарею.

В Национальном институте здравоохранения США на прошлой неделе заявили, что разрабатывают вакцину против коронавируса, но тестирования на людях начнутся только через три месяца. Китайские и американские ученые из Медицинского колледжа Бейлора в Хьюстоне, Университета Техаса и Университета Фудан в Шанхае также находятся на начальной стадии разработки вакцины. Комиссия по здравоохранению Пекина решила использовать препараты против ВИЧ в рамках своего плана по борьбе с коронавирусом.

Могут ли средства народной медицины помочь в борьбе с коронавирусом? По соцсетям расходятся рекомендации полоскать горло соленой водой, есть чеснок и употреблять напиток Banlangen. Однако в Национальной комиссии здравоохранения КНР заявили, что все это может помочь против обычной простуды, но не в случае с коронавирусом.

Помогает ли медицинская маска защититься от болезни? Коронавирус распространяется воздушно-капельным путем, поэтому ношение маски может защитить от части опасных капелек. Однако маска прилегает к лицу недостаточно плотно. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендовала другие профилактические меры — частое и тщательное мытье рук, прикрывание рта при кашле и чихании, отказ от употребления сырой продукции животного происхождения.

Помогает ли измерение температуры пассажиров в аэропортах бороться с распространением болезни? Эпидемиолог из Лондонской школы гигиены и тропической медицины Дэвид Хейман считает, что эпиднадзор на границах не эффективен на сто процентов, так как заразившиеся люди сначала могут не проявлять никаких симптомов.

Подтверждено ли, что вирус попал к человеку от диких животных на оптовом рынке морепродуктов? По данным китайской комиссии здравоохранения, 33 образца товаров с рынка дали положительный результат на новый штамм коронавируса. Возможно, все началось с летучих мышей — естественных инкубаторов для коронавирусов.

Однако новый отчет показывает, что 13 из первых 40 госпитализированных пациентов были никак не связаны с рынком морепродуктов.

Как сообщал «Рамблер», новый вирус нашли в китайском городе Ухань (провинция Хубэй) в декабре 2019 года. Жертвами коронавируса, по последним данным, стали 106 человек, а общее число заболевших в Китае превысило 4,5 тысячи человек. Случаи заболевания вирусом выявили в Австралии, Малайзии, Франции, Германии, Камбодже, Непале, Сингапуре, Саудовской Аравии, Южной Корее, Таиланде, Японии и США.

Роспотребнадзор посоветовал российским туристам воздержаться от поездок в Китай.

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