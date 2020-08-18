Туристы, опрошенные онлайн-сервисом, рассказали, визы в какие страны они планируют оформить, сообщает OneTwoTrip.

Специалисты компании провели исследование среди двух тысяч пользователей и выяснили, есть ли у них документы для посещения других стран и в каких консульствах они планируют получить их в ближайшее время.

Оказалось, что у 64 процентов респондентов виз нет. А из-за пандемии 59 процентов обладателей разрешений на въезд в другие государства не успели воспользоваться ими до закрытия границ.

Чуть больше трети опрошенных (35 процентов) планируют оформить новые документы в этом году. Большая часть —13 процентов туристов — намерены получить итальянскую визу, девять процентов – испанскую, 10 процентов – разрешение на въезд в США. Хотят открыть шенгенскую визу, но пока не решили, в какую именно страну за ней обращаться, восемь процентов опрошенных.