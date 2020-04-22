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Расходы большинства россиян на фоне пандемии коронавируса остались на прежнем уровне, поэтому они не откладывают денежные средства, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на исследование сервиса Работа.ру.

По данным аналитиков, накоплениями на "черный день" обладают 41% россиян.

При этом большинство россиян (65%) отметило, что размер трат остался на прежнем уровне, и поэтому они не откладывают денежные средства. Каждый пятый респондент не откладывает деньги, потому что стал тратить больше. Только 15% респондентов указали, что им удается откладывать деньги. Из них 6% респондентов уточнили, что пополняют "подушку безопасности" так же, как и до пандемии.

В исследовании в апреле приняли участие 8,4 тысячи пользователей сервиса из всех регионов России.

По последним данным, в России выявлено 52 763 случаев заражения новым коронавирусом. 31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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