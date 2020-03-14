Mpravda.com

Сейчас из-за скачка курса доллара многие россияне стараются приобрести автомобили по старым ценам. Но не имея собственных средств, берут деньги взаймы у банков. Что же ждет покупателей новых машин, которые решатся взять автокредит.

Прежде всего, вас заставят оформить страховку КАСКО, без неё никуда. А это — от 4 до 12% от стоимости автомобиля за каждый год.

Далее посчитайте сумму процентов, которые вы заплатите за три или пять лет, на которые берется кредит. Сумма получается весьма приличная.

Ну, и, наконец, как вишенка на торте. В самый последний момент, когда уже внесена предоплата, вам объявят, что кредит одобрен только в случае страховки жизни владельца, а это ещё от 2,4 до 4,8% от цены авто в год.

В результате, по истечению срока кредита вы рискуете переплатить сверх начальной цены авто не только сумму процентов, но и ещё до трети от стоимости машины за всевозможные страховки. Получается, автокредит просто разоряет владельца. Что же делать?

«Оформлять автокредит имеет смысл в случае, если начальная скидка на автомобиль от производителя компенсирует ваши затраты на все страховки», — пишет издание «Новые автомобили». К счастью, такие программы пока ещё есть. Внимательнее читайте условия и считайте свои деньги.