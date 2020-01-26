Переедание не только приводит к избыточному весу, но является свидетельством того, что у человека есть привычка «заедать» неудовлетворенные потребности. О том, как эту привычку преодолеть, рассказали психолог, фитнес-тренер и диетолог, сообщает в воскресенье, 26 января, издание 74.ру.

«Переедание может быть связано также с маркетингом. Вы когда-нибудь видели в магазинах акции «2 кг говядины по цене одного»? Зато всегда найдутся три плитки шоколада по привлекательной стоимости», — рассказала психолог Анна Никитина.

По ее словам, человек, который следит за своим весом, откажется от такого маркетингового предложения и отдаст предпочтение овощам и фруктам, однако нельзя забывать о том, что набору веса способствует не столько то, чем человек питается, сколько то, какое количество калорий он потребляет.

За ощущение голода или сытости отвечают два гормона — грелин и лептин. Грелин сообщает о голоде, а лептин — о сытости. Нарушение выработки лептина приводит к тому, что человек постоянно испытывает голод. Чаще всего причиной такой ситуации является неправильная диета, при этом ограничение себя в еде — это нарушение саморегуляции, которое всегда ведет к срывам.

По словам преподавателя Уральского института фитнеса Игоря Мормиля, спортсмены часто придерживаются диеты с экстремально низким содержанием жиров, что приводит к нарушению выработки грелина и лептина. В результате, даже если спортсмен потерял на диете вес, после ее завершения мозг не сообщает о том, что человек наелся. Именно это приводит к перееданию. Мормиль также рассказал, что физическая активность поможет сбросить вес только в случае уменьшения количества потребляемых калорий.

Диетолог Ирина Бородина рассказала, что объем пустого желудка составляет примерно 500 мл, а полного — около 800–1000 мл. Так как орган имеет способность расширяться, у людей, склонных к перееданию, желудок может увеличиваться еще больше — до 5 и даже до 10 л.

Специалисты дают ряд рекомендаций по поводу того, как избежать переедания. Прежде всего необходимо больше пережевывать — это поможет избежать самого факта переедания. Также с каждым приемом пищи необходимо употреблять клетчатку (зеленые овощи, отруби). Кроме этого, спустя час после обильной еды можно выпить чашку зеленого чая, травяного настоя или черного кофе. Также ускорить расщепление пищи поможет жевание жвачки после еды. Ни в коем случае нельзя винить себя за переедание — это вызовет стресс, который обязательно захочется зажевать. Также специалисты рекомендуют носить удобную и свободную одежду вместо тугих джинсов.

24 января сообщалось об обнаруженной опасности белковой диеты: ученые Медицинской школы Вашингтонского университета в Сент-Луисе выяснили, что высокобелковая диета увеличивает риск склеротического поражения сосудов, образуются нестабильные бляшки, отрыв которых приводит к закупорке артерий, что может спровоцировать сердечный приступ.