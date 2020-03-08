Член Испанского общества по безопасности и качеству пищевых продуктов (SESAL) Роза Мария Урдиалес рассказала о напитках, которые в обязательном порядке нужно хранить в холодильнике. Об этом сообщается на сайте Lavanguardia.

Самый очевидный пример, по мнению экспертов, — молоко. Из-за высоких содержаний белка оно создает идеальную среду для размножения микроорганизмов, увеличивая риск пищевого отравления. При этом белковые альтернативы молочных продуктов — соевые, миндальные, рисовые или кокосовые напитки — также требуют хранения в холодильнике из-за высокого содержания белка, который создает «идеальные» условия для роста бактерий.

Также в холодильнике рекомендуется хранить напитки, богатые пробиотиками, такие как кефир и чайный гриб, так как низкие температуры замедляют их брожение и накопление углекислого газа.

После вскрытия соки должны всегда находиться в холоде, поскольку это позволит избежать риск роста дрожжей. Они могут храниться около пяти дней, а свежевыжатые — пару дней.

Отмечается, что открытые бутылки пива, вина или сидра можно хранить при комнатной температуре, так как они являются ферментированными продуктами, а имеющийся в них алкогольный компонент защищает напиток от риска развития микроорганизмов.

В феврале сомнолог рассказал о причинах, по которым недосып способствует перееданию и избыточному весу.