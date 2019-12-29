В красной икре содержится большое количество полезных жиров и витаминов, однако злоупотреблять ею не стоит. Об этом в субботу, 28 декабря, телеканалу НТВ заявили эксперты.

«Употребляя красную икру, мы получаем целый комплекс жирорастворимых витаминов — А, D, Е, К. Кроме того, в ней достаточно большое количество микроэлементов. Это йод, фосфор, калий, кальций», — рассказала журналистам врач-гастроэнтеролог Гузель Евстигнеева.

Эту точку зрения разделяет ведущий научный сотрудник лаборатории спортивной антропологии и нутрициологии ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии» Ирина Кобелькова. По ее словам, в красной икре содержится много белка (30% от продукта), а также полиненасыщенные и мононенасыщенные жирные кислоты, в частности омега-3, нехватка которых может привести к сердечно-сосудистым заболеваниям, гипертонии, депрессии, диабету и проблемам с репродуктивной системой.

В то же время эксперты предостерегают гурманов от чрезмерного употребления красной икры из-за высокого содержания в ней соли, которая в свою очередь может послужить причиной ослабления иммунитета, ускоренного старения, гипертонии и инсульта.

25 декабря глава Росрыболовства Илья Шестаков заявил, что в 2020 году может быть принято решение по ограничению объемов перевозки лососевой икры в самолетах.