Специалисты рассказали телеканалу НТВ о полезных свойствах красной икры, а также назвали причину, почему россиянам не стоит ей злоупотреблять.

Врач-гастроэнтеролог Гузель Евстигнеева отметила, что при употреблении красной икры человек получает целый комплекс жирорастворимых витаминов — А, D, Е, К. Продукт содержит множество микроэлементов, таких как йод, фосфор, калий и кальций.

Ведущий научный сотрудник лаборатории спортивной антропологии и нутрициологии ФГБУН "ФИЦ питания и биотехнологии" Ирина Кобелькова подчеркнула, что красная икра является высокобелковым продуктом, который имеет немало полиненасыщенных и мононенасыщенных жирных кислот.

Отмечается, что икра отличается высоким содержанием омега-3 жирных кислот. Их нехватка может стать причиной сердечно-сосудистых заболеваний, гипертонии, депрессии, диабета и проблем с репродуктивной системой.

При этом избыточное потребление красной икры может привести к снижению иммунитета, ускоренному старению, гипертонии и инсульту. Дело в том, что в ней слишком много соли — в 140-граммовой банке икры содержится ее суточная норма.

Рекомендуется воздержаться от злоупотребления красной икрой, а есть продукт небольшими порциями.

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