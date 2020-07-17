К осени в России перестанут продавать валюту из Фонда национального благосостояния для восполнения недостающих доходов, так как рост спроса на нефть будет восстановлен, пишут Вести.Ru со ссылкой обзор экономистов Альфа-банка. Специалисты также напоминают, что восстановится и экономики страны, в Россию придет приток долларов. Все это, по их мнению, приведет к заметному укреплению рубля.

Экономисты банка Наталия Орлова и Анна Киюцевская предсказывают курс рубля в третьем квартале к осени на уровне 65 рубля за доллар.

Также, по их версии, до конца года рубль не упадет ниже, чем 67 рублей за доллар. При этом экономисты напомнили о рисках давления санкций США на рубль.

Глава Сбербанка Герман Греф придерживается более оптимистичного мнения и считает, что к концу года рубль достигнет значения 60-62 за доллар.