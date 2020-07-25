Вероятность заразиться коронавирусом в самолете выше всего в момент посадки и высадки пассажиров, сообщает Express.

Постепенно полеты возвращаются в повседневную жизнь, но туристы по-прежнему беспокоятся о здоровье. Многие думают, что чаще всего люди заражаются во время полета, но немецкое исследование опровергло это предположение.

Компьютерное моделирование показало, что пассажиры наиболее тесно контактируют друг с другом, когда заходят и выходят из салона. Путешественники стоят в очереди в проходе, толпятся у выхода, забирают ручную кладь.

Во время же полета вентиляция воздуха обеспечивает относительную безопасность. Некоторые полагают, что в салоне «гуляет» один и тот же воздух, но это не так. Современные вентиляционные системы работают по принципу: 50 процентов свежего воздуха и столько же отфильтрованного салонного. Это значит, что воздух на борту полностью обновляется каждые три минуты. Для сравнения, в помещении с кондиционером он меняется каждые двенадцать минут.