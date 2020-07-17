Министр здравоохранения России Михаил Мурашко высказался за необходимость восстановления регулярного международного авиасообщения. Правда, он заметил, что такая мера в нынешних условиях возможна лишь при определенных ограничениях – тестировании и соблюдении мер социального дистанцирования.

На днях о том же говорила вице-премьер Татьяна Голикова, заявляя, что регулярные международные перелеты будут возобновляться постепенно, в зависимости от улучшении ситуации с коронавирусом в каждой конкретной стране. Ранее Росавиация представила поэтапный план возобновления международного сообщения, а Роспотребнадзор представил список из 13 стран, которые считает безопасными для посещения их россиянами. Однако, несмотря на все эти меры и благие пожелания российских чиновников, международное сообщение до сих пор закрыто, хотя авиабилеты на многочисленных интернет-сайтах активно продаются.

Почему так происходит и когда, наконец, можно ожидать начала международных полетов – об этом «» рассказали ведущие авиационные эксперты.

Исполнительный директор агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев:

-Международное сообщение сейчас в России практически отсутствует. По сути, речь идет только о единичных рейсах, да и то вывозных. На внутренних линиях авиасообщение не прекращалось ни на день. И здесь как раз установлены требования по социальному дистанцированию и обязательному нахождению пассажиров воздушного судна на борту в средствах индивидуальной защиты. Причем бортпроводники, как правило, вежливо, но очень настойчиво требуют от пассажиров, чтобы маски у них были надеты не на подбородок, а так как полагается. При необходимости выдаются сменные маски. Все это у авиакомпаний отлажено уже хорошо. Конечно, полностью избежать скопления людей не всегда удается, так как трудно победить привычку пассажиров после посадки сразу всем вставать и идти на выход, но в целом видно, что дисциплины стало несколько больше. По крайней мере во время полета очереди возле туалетов уже не образуются. Люди все же стараются дистанцию выдерживать. А вот про международное сообщение пока можно сказать лишь одно: наша авиаотрасль в целом – аэропорты и авиакомпании – уже подтвердила свою готовность к выполнению международных полетов. То есть все необходимые меры безопасности отработаны и приняты. Несколько аэропортов уже прошли проверки Роспотребнадзора с точки зрения готовности к международным рейсам. Вопрос лишь в том, с какими странами удастся договориться о скорейшем восстановлении полетов. Это все исключительно двусторонние договоренности. И здесь учитывается лишь позиция властей этих стран, но никак не авиакомпаний.

Главный редактор портала Avia.ru. Роман Гусаров:

— Вчера Роспотребнадзор обнародовал для иностранцев правила въезда в Россию. Они гласят: либо они должны сюда приезжать со справкой, либо уже здесь в течение трех суток сдать тест на COVID-19, либо отсидеть по приезду две недели на самоизоляции. Аналогичные правила вчера были обнародованы и для россиян, отправляющихся за границу. Теперь все они должны быть зарегистрированы на сайте Госуслуг, куда по возвращении им необходимо будет вместе с данными теста на коронавирус загрузить справку о том, что они не больны. Так что теперь у нас есть и правила приема иностранцев, и порядок поездок для россиян, только границы все равно закрыты. Те страны, которые мы у себя определяем как безопасные для нас, сами считают, что мы для них представляем опасность. В частности сегодня Евросоюз в очередной раз опубликовал список стран, граждан которых они готовы к себе допустить. России в этом списке снова нет. Вот и получается: всевозможных ограничительных процедур придумано много, но границы никто ни с кем, нигде не открывает. Все ограничивается лишь разговорами и благими пожеланиями чиновников.