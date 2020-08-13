Не стоит бронировать билеты в среду, так как есть риск переплатить. Лучше покупать их в воскресение, цена в среднем будет ниже на четыре процента, сообщает Express.

Исследование провела компания, занимающаяся поиском самых дешевых авиабилетов, отелей и автомобилей. Четыре процента кажутся небольшой разницей, но если речь идет о групповых поездках или дорогих рейсах, то она вполне ощутимая. Также рекомендовано вылетать в пятницу – это в среднем на 20 процент дешевле рейсов в выходные дни.

Выбор аэропорта не менее важен. Так, например, лондонский Хитроу считается одним из самых дорогих.

"Мы выяснили, что семья из четырех человек, направляющаяся на Тенерифе, могла бы сэкономить более 500 фунтов стерлингов, если бы вылетала не из Лутона, а из Станстеда (другие лондонские аэропорты)", — говорят специалисты сервиса.

Правило работает и для прибытия. Перед путешествием следует выяснить, будет ли удобно добираться из выбранного аэропорта к месту назначения, чтобы не увеличить расходы на дополнительную дорогу.

«Иногда дешевый аэропорт может добавить транспортных расходов», — подчеркивают в компании.

Эксперты не советуют всегда покупать билеты в обе стороны у одной и той же авиакомпании – порой дешевле будет лететь разными.

Если вы надеетесь на бесплатное повышение класса авиабилета, то приезжайте в аэропорт заранее. Тогда есть шанс увидеть обновление прежде, чем кто-либо другой.