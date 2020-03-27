Все новости на карте

Россияне на фоне самоизоляции из-за пандемии коронавируса все чаще стали покупать настольные игры и товары для творчества, рассказали ТАСС представители ретейла и маркетплейсов.

Ранее российские ретейлеры сообщали о кратном росте спроса на компьютерные игры, игровые консоли и ноутбуки, подписки для игр и онлайн-кинотеатры. Вместе с тем самоизоляция заставляет людей искать и другие способы досуга, например чаще проводить времени за настольными играми и творчеством.

Так, по словам заместителя гендиректора по связям с индустрией в Ozon Марии Заикиной, средненедельный спрос на настольные игры вырос в 2,5 раза. В Wildberries за последнюю неделю покупатели заказали настольных игр на 25% больше, чем на предыдущей, отметили в пресс-службе.

За последние две недели спрос на настолки вырос и в маркетплейсе "Беру" в 1,5 раза, причем пик пришелся на последние несколько дней. Помимо настольных игр в 1,5 раза вырос интерес и к пазлам, уточняют там.

На другой интернет-площадке, eBay, в 2 раза вырос спрос на сборные модели самолетов, в 2,5 раза — мотоциклов, почти в 3 раза увеличился спрос на электронные шахматы, в 2 раза — на 3D-пазлы и на 40% — на карточные игры, перечислил генеральный директор eBay на глобальных развивающихся рынках Илья Кретов.

«Сейчас мы наблюдаем рост продаж настольных игр на 70% относительно показателей прошлого года. Разумеется, в первую очередь это связано с тем, что настольные игры — отличное времяпрепровождение в кругу семьи и близких», — рассказывает гендиректор издательского холдинга Hobby World Михаил Акулов.

Творчество не отстает

По данным ретейлеров, растет и сегмент товаров для хобби и творчества. В Ozon, например, средненедельный рост — в 2,2 раза, в Wildberries за прошлую неделю выросли на 80% продажи станков для рукоделия, на 60% — бисера, на 30% — пряжи и основ для вышивания.

В «Детском мире» доля товаров для творчества в обороте игрушек выросла с 15,5% до 17,5% по сравнению с аналогичной неделей прошлого года. В AliExpress отмечают, что локальные продажи в целом в сегменте «Игры и товары для творчества» выросли на этой неделе примерно на 10%, а интерес на товары в этой категории среди трансграничных продаж вырос на 5%.

Илья Кретов из eBay обращает внимание на то, что в категории "Рукоделие" наибольший интерес сейчас на сервисе представляют для покупателей товары для шитья и вязания. Например, количество проданных наборов нитей для вязания выросло на 39%, а наборы игл для шитья — на 75%. Более примечательна статистика по продажам предметов для рисования: в три раза вырос спрос на краски для аэрографии, в пять раз — на холсты для живописи, в 11 раз — на краски для рисования на ткани.

Видео дня. Туалетную бумагу надо?