Туроператоры рассказали, как за год изменились расходы путешественников на отдых в Турции, сообщает АТОР.

Этим летом тарифы на размещение в гостиницах оказались почти на четверть ниже, чем год назад. «В августе прошлого года средняя цена путевки составляла 650 долларов на человека, в этом – 500-560 долларов», – рассказал гендиректор крупной туркомпании Тарас Демура.

Примерно треть продаваемых сейчас туров — перенесенные из-за пандемии, а 70 процентов – это новые бронирования, добавил он.

Турция до конца сезона примет более полутора миллионов отдыхающих из РФ. Цены на отдых на Средиземноморском или Эгейском побережье очень привлекательны, отмечает гендиректор сети турагентств Алексан Мкртчян.

«Отдохнуть в Турции неделю вдвоем в пятизвездочном отеле по системе «все включено» сейчас можно за сумму от 90 до 150 тысяч рублей, авиаперелет и страховка включены. А отдохнуть в ялтинском четырехзвездочном отеле в те же даты можно за 130 тысяч рублей на двоих «на завтраках» и без учета стоимости авиабилетов», – привел пример Мкртчян.