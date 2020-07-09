К 2030 году около трети россиян (более 29% или 43,7 млн человек) будут составлять лица старше трудоспособного возраста. Сегодня таковых 25%. Количество пожилых граждан растет из года в год при незначительном снижении общей численности населения, отмечено в докладе Росстата, размещенном на сайте Минтруда. И тут возникает ряд вопросов: сумеет ли государство в должной мере выполнить свои обязательства перед всеми этими людьми, справится ли пенсионная система с возросшей нагрузкой, не придется ли вновь повышать возраст выхода на пенсию? Свои разъяснения дают опрошенные «» эксперты.

Павел КУДЮКИН, член Конфедерации труда России:

«Демографические прогнозы отличаются от других наибольшей точностью. В этом отношении приводимые Росстатом цифры заслуживают доверия. Значительное сложнее получить ответ на вопрос, как государство будет решать проблему пенсионного обеспечения трети россиян. Десять лет – серьезный срок, много чего может измениться. В 1908 году никто в России не представлял, как она будет выглядеть в 2018-м. Что же, если в стране принципиально ничего не изменится, если экономическая система останется прежней, то действовать власти будут так же, как сейчас. То есть, тормозить индексацию пенсий и еще сильнее повышать пенсионный возраст. Если вдруг в России появится эффективная экономика, то тогда за счет роста производительности труда можно будет обеспечивать пенсионерам вполне достойное существование».

Сергей СМИРНОВ, доктор экономических наук (ВШЭ):

«Государство не пойдет на очередное повышение пенсионного возраста, поскольку это чревато всплеском социального недовольства. Выходов из ситуации я вижу три. Первый связан с трудовыми мигрантами и их ролью в решении задачи подъема российской экономики, о чем говорил президент Путин. Если они будут работать в «белую», то пойдут и отчисления в Пенсионный фонд. Второй путь решения проблемы — трансферты из федеральной казны в бюджет ПФР. После внесения поправки в Конституцию, закрепляющей положение о регулярной индексации пенсий, это выглядит вполне логичным шагом. Да, возрастная структура населения меняется, но власти не откажутся от своих обязательств. Другое дело, что какие-то расходные статьи бюджета придется подрезать. Третий вариант: государство будет увеличивать объем заимствований, в том числе на внутреннем рынке, за счет средств граждан, облигаций федерального займа».

Александр САФОНОВ, профессор Финансового университета при правительстве РФ:

«У государства есть и другие категории граждан, которые получают от него социальные выплаты. Проблему финансового обеспечения растущего числа пенсионеров можно решить за их счет. Условно говоря, сегодня из бюджета мы тратим в месяц 100 рублей на детей, и 100 – на пожилых людей. А через десять лет будем тратить 80 рублей на первых и 120 – на вторых. А вот для экономики основные риски связаны с сокращением рабочих рук и числа потребителей, и это серьезно. Значит, надо делать ставку на многодетность и усиливать политику поддержку семей. Но лучше следовать правилу, некогда сформулированному немецкими учеными. Оно гласит, что если страна обеспечивает темпы роста ВВП от 5% и выше, то никакие проблемы, связанные с естественным старением населения, ей не страшны».

Анна БОДРОВА, старший аналитик ИАЦ «Альпари»:

«Когда-нибудь в России могут прийти к решению о том, чтобы дополнительно сдвинуть пенсионный возраст в сторону увеличения. При этом будет пересмотрена и схема расчета пенсионных выплат. Многим людям в возрасте придется самостоятельно заботиться о финансовом обеспечении своей старости. Давно пора понять, что государству неинтересно «спонсировать» пенсионеров: расходуют они мало, потребительского спроса в экономике почти не создают, зато сильно отягощают и финансовую сферу, и социальную».