Эксперты компании Wealth-X сообщили, что число миллиардеров в мире и их совокупное состояние стали рекордными в 2019 году. В прошлом году их стало 2825 , что на 221 больше, чем годом ранее. Их суммарное состояние выросло за год на 10,3%, достигнув $9,4 трлн.

Компания также предоставила рейтинг стран и городов, где живут самые богатые люди в мире:

в США — 788 миллиардеров; в КНР — 342; в ФРГ — 153; в РФ— 114; в Швейцарии и Великобритании — по 100 миллиардеров. Так выглядит пятерка лидеров.

Также немало долларовых миллиардеров, проживает в Гонконге, Бразилии, Саудовской Аравии, Франции, Италии, ОАЭ, Индии, Канаде и Сингапуре. В 15 странах проживают более ¾ все миллиардеров мира.

Также эксперты рассказали, в каких городах они базируются: в Нью-Йорке находятся 113 богачей. Следом за ним идут Гонконг и Сан-Франциско — 96 и 77 миллиардеров соответственно. Москва четвертое место: здесь находятся 73 человека.