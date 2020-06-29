Бортпроводники рассказали, употребление какого напитка в самолете может впоследствии плохо сказаться на здоровье, сообщает Express.

Недавние испытания, проведенные информационной медицинской компанией, показали, что водопроводная вода в самолетах не является чистой, и ее не следует пить.

Ее качество варьируется в зависимости от авиакомпании, но эксперты обнаружили в ней наличие вредоносных микроорганизмов. Большая часть исследованной жидкости содержала бактерии, кроме того, в ней находились и болезнетворные патогены.

Стюардесса Дерри Лин подчеркнула, что пассажиры не должны пить водопроводную воду на борту, и что ее коллеги никогда этого не делают. «Она в самолетах абсолютно отвратительна, резервуар для нее практически никогда не чистится», — рассказала она.

Специалисты даже советуют пассажирам избегать мытья рук при посещении туалетной комнаты и пользоваться вместо этого средством для дезинфекции.

Также они рекомендуют не пить в самолете чай и кофе.