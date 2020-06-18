Общественная палата, Всероссийское общество охраны природы и Институт развития правового общества обратились к министру строительства и ЖКХ Владимиру Якушеву с предложением законсервировать в России имеющиеся в жилых домах мусоропроводы. Кроме этого, авторы инициативы высказали предложение — перестать проектировать мусоропроводы в новостройках, потому что они мешают развитию системы раздельного сбора мусора, являются источниками шума в подъездах и антисанитарии. «» собрал мнения экспертов о том, реально ли воплотить предложение общественников в жизнь.

Член Общественной палаты Артем Кирьянов — один из авторов обращения к министру — пояснил, что из-за мусоропроводов, часто источающих неприятный запах, в подъездах появляются грызуны и насекомые, а также случаются пожары. Кроме того, из-за мусоропроводов не получается развить в России систему раздельного сбора отходов, так как мусор из них переработать уже нельзя. По этим причинам авторы обращения выступили с инициативой законсервировать мусоропроводы в домах или же использовать их только для одного вида отходов, например органических. Они также предложили наделить управляющие компании правом в одностороннем порядке принимать решение о консервации мусоропровода в случае, если жильцы постоянно нарушают правила пользования.

Мнения независимых экспертов по данном вопросу разделились.

«Я категорический противник того, чтобы на уровне органов власти принимались решения об отказе от использования мусоропроводов», — говорит исполнительный директор «ЖКХ-Контроль» Светлана Разворотнева. Она поясняет, что мусоропроводы являются общим имуществом, решение об использовании и распоряжении которым, в соответствии с Жилищным кодексом, принимается собственниками. И во многих домах, на общих собраниях собственники уже приняли решения заварить мусоропрводы. В то же время есть немало домов, жильцы которые считают, что им удобно жить с мусоропроводом, и хотели бы его сохранить. «Было бы довольно странно лишать их такой возможности. Тем более что органы власти подобное решение могут принимать только в случае угрозы безопасности, а использование мусоропровода явно не относится к таким вопросам», — говорит эксперт. Что касается запрещения мусоропроводов в новых домах, то этот вопрос, по словам Разворотневой, должен решать рынок. «Если на рынке будет спрос на дома с мусоропроводом, почему бы не предложить такие дома людям, у которых есть соответствующие желания и средства?», — задается вопросом эксперт.

Генеральный директор регионального мусороперерабатывающего комплекса Игорь Блюм согласен с тем, что мусоропроводы, в том виде, в котором они есть, это, прежде всего, антисанитария. «Особенно от них страдают жители первых этажей», — добавляет эксперт. По его словам, о раздельном сборе мусора при использовании мусоропроводов говорить не приходится, хотя в мире есть такие технологии, когда дома оборудуют целой системой селективного сбора отходов».

В целом предложение законсервировать мусоропроводы во всех домах и перестать проектировать их в новостройках эксперт поддерживает, но отмечает, что реализация проекта потребует серьезных финансовых затрат. «В случае, если это случится, муниципалитетам предстоит оборудовать контейнерные площадки для всех тех домов, которые откажутся от использования мусоропровода. Сейчас эти полномочия закреплены за органами местного самоуправления. В среднем оборудование такой площадки может обойтись в 150-200 тысяч рублей, и муниципалитеты должны быть готовы к этим дополнительном расходам», — говорит Блюм.

Но эти затраты в конце концов окупятся, полагает эксперт. «Ежемесячно за обслуживание мусоропроводов, которые относятся к общему имуществу жильцов многоквартирных домов, каждая семья платит управляющей компании от 45 до 160 рублей, в зависимости от тарифа и площади квартиры. Так что, даже заплатив один раз 100-200 рублей за консервацию, семья может смело вычеркивать из своих расходов до 2 тысяч рублей в год», — резюмирует Игорь Блюм.