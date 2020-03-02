Эксперты прокомментировали фейковую информацию о том, что в Москве обнаружено 20 тыс. заболевших коронавирусом, сообщает в понедельник, 2 марта, РЕН ТВ.

Вброс был выявлен ранее в понедельник. В информации, не соответствующей действительности, говорилось, что данные о массовом заражении москвичей коронавирусом якобы скрываются, а количество зараженных в столице — 20 тыс. человек.

«Есть определенные официальные данные по количеству заболевших, статистика Роспотребнадзора, и есть количество тестов, которые мы делаем, и выявленных заболеваний на данный момент только одно — у одного человека», — приводит телеканал слова кандидата медицинских наук, вакцинолога Евгения Тимакова.

Директор компании — разработчика систем по предотвращению кибератак Илья Сачков отметил, что, как правило, вброс нацелен на самую восприимчивую историю — женскую аудиторию в Сети, «группы мам» детских садов и школ и другие.

По словам политолога Кирилла Стрельникова, в ситуациях, когда возникает подобная общая угроза, появляется множество людей, которые «волей-неволей разгоняют панику» — обмениваются сообщениями, при этом помогая людям, которые используют угрозу профессионально.

«Есть спецструктуры и организации, которые занимаются этим целенаправленно, они специально тиражируют, вбрасывают информацию с тем, чтобы на этой волне проталкивать свои лозунги и политические цели», — заявил он.

Ранее в этот же день говорилось, что зафиксировано уже 9,5 тыс. постов, репостов, публикаций, транслирующих эту фейковую новость.

2 марта мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что после выявления коронавируса у жителя Москвы в столице госпитализированы 24 человека из числа общавшихся с заболевшим, еще 83 человека помещены в карантин.

Вспышка коронавируса, получившего обозначение COVID-2019, была зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря. Инфекция распространилась и в других странах, где уже отмечены летальные случаи.

По данным на 2 марта, число погибших из-за коронавируса достигло 3057. Всего инфекцией заразились 89 083 человека, выздоровели 45 163.