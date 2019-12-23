Эксперты сообщили, что в преддверии Нового года и в течение двух недель после праздника вырастет спрос на антипохмельные препараты. Подобная тенденция наблюдается в последние пять лет, сообщают «Известия».

Аналитики из компании DSM Group изучили данные последних пяти лет за аналогичный период и предрекли рост продаж средств от похмелья в ближайшие три недели на 34%.

Эксперты рассказали, что за несколько дней до Нового года и в «зимние каникулы» потребление алкоголя увеличивается в три-четыре раза.

В этом году лидером среди препаратов от похмелья стали три средства: упсарин, аспирин и алка-зельтцер. На них приходится более 90% продаж в данной категории — по 36%, 30% и 28% соответственно.

К средствам, помогающим прийти в себя после чрезмерного употребления алкоголя, эксперты причислили и препараты, в состав которых входит ацетилсалициловая кислота. Это вещество ускоряет расщепление вредных веществ в организме.

Аналитики отметили, что помимо новогодних праздников спрос на средства против похмелья с 2015 года снижается.

В прошлом году телеканал «МИР 24» опубликовал топ-7 лучших рецептов от похмелья. Тогда же китайские ученые назвали газировку с лимонным вкусом лучшим средством от похмелья.

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