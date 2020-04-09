Членам семьи, которые живут в одной квартире с человеком, находящимся в группе риска по коронавирусу, нужно соблюдать дистанцию в один-два метра или же выделить ему отдельную комнату. Об этом в четверг, 9 апреля, рассказали специалисты на сайте стопкоронавирус.рф.

Эксперты отметили, что необходимо часто проветривать квартиру, дезинфицировать дверные ручки, сантехнику и выключатели, передает ТАСС. Кроме того, стоит разделить предметы домашнего обихода, такие как, например, посуда и полотенца, а также стирать одежду при температуре выше 60 градусов.

Ранее в этот день министерство здравоохранения России выпустило пятую версию временных методических рекомендаций по профилактике, диагностике и лечению коронавирусной инфекции.

В частности, в документе подробно описаны все этапы диагностики и методы лабораторных исследований для определения наличия коронавируса у пациента. В разделе, посвященном лечению инфекции, представлены препараты с доказанной эффективностью против коронавируса, а также особенности лечения заболевания у беременных женщин.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 190 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

В настоящее время в России зафиксировано 10 131 случай заражения коронавирусом, всего умерли от инфекции 76 человек, а вылечились ― 698. Случаи зафиксированы в 80 регионах.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон «горячей линии» по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.