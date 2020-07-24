Неожиданные результаты дало расследование несчастного случая в развлекательном квест-центре, где получила тяжелые травмы десятилетняя москвичка. Вины организаторов следователи СК не увидели и пришли к выводу, что оборвавшийся канат был …декоративным. Родители пострадавшей не согласны с такой трактовкой.

Как уже сообщал «», 15 сентября прошлого года пятиклассницу пригласили на день рождения ровесницы, которой исполнялось 11 лет. Праздновать дату девочка решила в игровом центре на Варшавском шоссе. Ребята проходили квест под названием «Прятки в Кромешной темноте». Школьников встретил аниматор по имени Влад и две девушки-помощницы. Со слов ребят, Влад провел инструктаж, но не предупреждал, что нельзя лазить на канаты, цепи и конструкции, развешанные в помещении.

Беда случилась около 17.00. После прохождения четырех этапов квеста аниматор предложил час игры в подарок. Дети развлекались в игровой комнате, где к потолку на крючках были подвешены три каната диаметром около 3 сантиметров. Ребята залезали на них и стали качаться. Аниматоры, которые находились рядом, по словам маленьких посетителей, не ругали их и не делали замечаний, что это опасно. В один момент, когда пострадавшая школьница полезла на канат, он оборвался —со слов свидетелей, крепления вырвало из потолка. Девочка упала примерно с двухметровой высоты вниз головой и спиной приземлилась на бетонный пол. Она начала жаловаться на боли в голове, шее, спине, а через некоторое время потеряла сознание.

Родителей рядом не было — мама отъехала по делам, должна была вернуться позже. О ЧП женщине сообщили родители других детей. Она немедленно вернулась и сразу же повезла дочку в детский травмпункт на Полянке. А работники центра развлечений даже не поинтересовались здоровьем девочки, не извинились перед родителями.

— Травмы оказались очень тяжелые. Дочку сразу госпитализировали в НИИ детской хирургии и травматологии. Рентген показал черепно-мозговую травму, компрессионный перелом трех позвонков, сильный ушиб двух позвонков шейного и грудного отделов. Девочка три месяца лежала в больнице, ей назначили специальную гимнастику, — рассказал ее отец Дмитрий.

Реабилитация продолжается и по настоящее время. Экспертиза оценила ущерб здоровью, как тяжелый. На лечение и восстановительные процедуры семья уже потратила около 2 млн руб.

Еще 17 сентября прошлого года Дмитрий написал заявление в Симоновский МРСО ГСУ СК России по Москве. Он просил провести проверку — по его мнению, налицо халатность, раз канаты с такой легкостью обрываются. Перед визитом на квест Дмитрий изучил сайт компании, где написано, что главное для сотрудников — это безопасность детей. Прочитав этот лозунг, он со спокойной душой отпустил дочку.

Следователи СК возбудили уголовное дело по статье УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Была назначена экспертиза каната, опрошены участники события. Аниматор заявил, что просил детей не бегать и не залезать на канаты, так это запрещено техникой безопасности. Но гости его не слушались. Сам момент падения он не видел, так как перед этим вышел из комнаты.

Согласно результатам экспертизы, проведенной в Центре судебной экспертизы при Минюсте России, канат является декоративным изделием, а не спортивным инвентарем для физкультурных занятий. Не так давно следователи СК прекратили уголовное дело, так как не увидели состава преступления.

Отец девочки намерен подавать жалобу в надзорные органы. Он утверждает, что неоднократно звонил следователю, узнавал, как проходит следствие.

«Вы не волнуйтесь, следствие продлено до года», — сообщала, со слов Дмитрия, следователь. – А оказалось, она еще в марте дело прекратила и промолчала об этом».

Комментирует адвокат, член Общественного совета при Минюсте России Рубен Маркарьян:

— Довольно забавно и грустно читать такое. Следователь сформулировал вопрос эксперту под «прекращение дела» изначально. Вопрос такой: «Канат являлся спортивным инвентарем или декоративным изделием?» Естественно, эксперт ответил, что это – декорация, ибо безопасностью и не пахло. Из чего следователь сделал вывод, раз декорация, то и нечего на него было лазить. Сами виноваты.