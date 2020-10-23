Совет директоров Центробанка РФ не стал менять ключевую ставку и второй раз подряд оставил ее на уровне 4,25%. Ряд экспертов, опрошенных «Газетой.ру», считают, что вскоре регулятор снова будет вынужден ужесточить денежно-кредитную политику, поскольку дальнейшее сохранение или снижение ключевой ставки приведет к еще большей девальвации рубля.

По мнению начальника управления торговых операций на российском фондовом рынке инвестиционной компании «Фридом Финанс» Георгия Ващенко, повышение ключевой ставки может случиться уже на следующем заседании Совета директоров ЦБ.

Этому будет способствовать ускорение роста инфляции, которая является одним из ключевых показателей, в зависимости от которого принимается решение о денежно-кредитной политике.

Вторая причина в том, что удержание ставки вблизи уровня инфляции чревато еще большим ростом денежной рублевой массы.

ЦБ принял решение по ключевой ставке

«Она и так увеличилась на 16% за год, в то время, как экономика сократилась на 8%. Длительный опережающий рост денежной массы к ВВП создает угрозу девальвации рубля. С этим риском необходимо бороться», — считает аналитик.

Повышение ставки может заметно ударить по настроениям бизнеса и перспективам выхода из кризиса, предупреждает «Фридом Финанс».

Повышение ставки предназначено в основном для тех периодов, когда экономика растет бурными темпами, но российская экономика через полгода вряд ли выйдет из рецессии.

Также эксперты уверены, что волатильность ставки повлечет за собой подорожание кредитов и ипотеки. Кроме того, на рынке сложится ожидание дальнейшего повышения, которое сначала вызовет скачок потребительского спроса на жилье и товары длительного пользования, а затем резкое падение экономики.

Ранее «Рамблер» писал, что председатель Центробанка Эльвира Набиуллина надела брошь в форме голубой волны на пресс-конференцию по итогам заседания Совета директоров ЦБ РФ. СМИ усмотрели в этом несколько скрытых посланий.