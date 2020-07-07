Нерест трески может задержать возобновление строительства «Северного потока — 2» в водах Дании, считают аналитики инвесткомпании «Атон».

Накануне Копенгаген выдал обновленное разрешение на прокладку газопровода. Теперь при реализации проекта можно будет использовать суда с якорным позиционированием. К работе по укладке труб можно будет вернуться не ранее 3 августа, когда завершается период апелляции по этому решению.

Эксперты полагают, что приостановка строительства может затянуться до сентября.

«Еще одно препятствие создает нерест трески в июле и августе, когда любые строительные работы в зоне нереста запрещены, в результате чего возобновление строительства может быть отложено», — предположили аналитики.

Ранее Дания запрещала использовать суда с якорным позиционированием, так как они могут задеть неразорвавшиеся боеприпасы времен Второй мировой войны на дне Балтийского моря.

Одним из судов, которые могут завершить строительство газопровода «Северный поток — 2», является якорная баржа «Фортуна» компании МРТС. Второй кандидат — трубоукладчик «Академик Черский» с системой динамического позиционирования. Оба судна сейчас находятся в порту Мукран — логистической базе «Северного потока — 2».

Оператор проекта ранее заявил, что будет достраивать газопровод с учетом позиции Дании. Отмечается, что компания продолжает рассматривать разные варианты, она намерена сообщить о планах по строительству «в должное время».

«Северный поток – 2»

Проект «Северный поток — 2» предполагает прокладку по дну Балтийского моря двух ниток газопровода из России в Германию. Его мощность составит 55 миллиардов кубометров в год. Газопровод пройдет через территориальные воды или исключительные экономические зоны России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.

В конце прошлого года президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет, предусматривающий санкции против газопроводов «Северный поток — 2 » и «Турецкий поток. Вашингтон, продвигающий поставки своего сжиженного природного газа в Европу, потребовал от компаний, ведущих их прокладку, немедленно прекратить строительство. Компания Allseas, которая занимается прокладкой «Северного потока — 2», уже приостановила работу.

В Москве неоднократно отмечали, что «Северный поток — 2» носит исключительно экономический характер и отвечает европейским интересам. Кроме того, официальный представитель МИД Мария Захарова раскритиковала санкции против участников энергетического проекта, назвав их новым витком русофобии.