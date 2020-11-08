В результате экономического кризиса в мире может произойти «великая экономическая депрессия», из-за которой многие граждане потеряют работу. Об этом заявил директор по развитию кадрового агентства «Selectif» Роман Крестьянинов, сообщает URA.RU.

В частности, сократится число работников таких профессий, как водители, кассиры, дворники, бухгалтеры и юристы.

Он напомнил, что в период первой Великой депрессии (в 1930-е годы в США) также наблюдался высокий уровень безработицы. В наше время ситуация усугубляется тем, что из-за автоматизации процессов производства необходимость во многих специалистах уменьшается.

Россиянам готовят пустые кошельки

Президент Центра экономики инфраструктуры Владимир Косой добавляет, что сфера медицины также продолжит модернизироваться, что негативно отразится на трудоустройстве ряда специалистов. Уже сейчас врачи обладают огромным количеством техники, которая помогает в постановке диагноза.

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