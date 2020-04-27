Служба исследований российской платформы онлайн-рекрутинга hh.ru выяснила ожидания российских работников на рынке труда от II квартала 2020 года. Также специалисты выяснили, в каких отраслях и регионах больше всего людей потеряли работу или уволились по собственному желанию.

Эксперты разработали «индекс самочувствия», который отражает оценку текущего состояния (самочувствия) и ожиданий в ближайшей перспективе. Он складывается из параметров, совокупный балл по которым позволил получить представление о положении сотрудников компаний и соискателей на рынке труда.

Данные представлены в индексах, значения которых колеблются от –1 до +1, где «–1» говорит о негативных настроениях работников, а «+1» — об их стабильном самоощущении по данному показателю.

Настроения на российском рынке труда в преддверии II квартала 2020 года резко ухудшились. Сказались на этом текущий кризис, связанный с пандемией COVID-19, и заморозка многих сфер экономики.

«Индекс самочувствия соискателей на рынке труда опустился до минимальной за всю историю проведения исследования отметки в –0,21 пункта», — отметили эксперты в понедельник, 27 апреля.

Самый негативный настрой у соискателей из туристической сферы, а также сферы искусства и развлечений. Наиболее уверенно чувствуют себя соискатели в IT-сфере, а также начинающие специалисты, медики и работники добывающей сферы. При этом наибольшую обеспокоенность своим положением на рынке труда выражают соискатели из столичных регионов: Москвы и Санкт-Петербурга. Меньше всего волнуются соискатели из Дальнего Востока, Сибири и Поволжья.

Опрос проводился Службой исследований hh.ru 24 марта – 23 апреля 2020 года среди 19 025 российских соискателей.

По сравнению с I кварталом среди неработающих респондентов увеличилась доля сокращенных с последнего места работы: если обычно эта доля была около 10%, то сейчас она составила 20%.

Почти 16% респондентов из туристической сферы указали, что потеряли работу из-за текущего кризиса. Также об этом заявили 12% соискателей из сферы искусства и развлечений, и 10% — из сферы маркетинга, рекламы и PR.

Индекс самочувствия впервые опустился так низко: после трех лет стабильного нахождения на уровне от –0,03 до –0,08 он рухнул до отметки –0,21. Наибольший пессимизм испытывают также сотрудники, занятые в сфере искусства, развлечений и массмедиа, а также в банковской сфере. Наиболее спокойно себя ощущают соискатели из IT-сферы.

Меньше всего ощущают угрозу увольнения соискатели из Дальневосточного федерального округа (0,13). Также меньше других опасаются сокращений начинающие специалисты (0,43) и представители добывающей сферы (0,27). Представители сферы туризма (–0,23) чувствуют себя наименее стабильно.

Поиск работы по своей специальности наиболее проблематичным считают соискатели из Северо-Западного ФО (–0,44), наименее проблематичным — в Сибирском ФО (–0,39).

«Сложности с поиском работы в первую очередь отмечают топ-менеджеры (–0,61), соискатели из сферы искусства (–0,57) и ресторанно-туристической сферы (–0,55)», — отметили социологи.

Наиболее озадачены поиском нового места работы соискатели из Южного и Северо-Кавказского федеральных округов (–0,6), меньше всего вопрос критичен для жителей Дальневосточного ФО (–0,44).

Больше всего соискателей, готовых пойти работать на меньшую оплату труда ради трудоустройства, — в столичных регионах, видимо, пока наиболее ощутивших на себе влияние кризиса. Меньше всего таких соискателей оказалось в Дальневосточном ФО (–0,11).

Индекс оптимизма трудоустройства сохранялся на уровне 0,2 в течение двух лет и снизился до отметки 0,08: доля тех, кто верит в успех трудоустройства в ближайшее время, сократилась на 10 п.п. (с 64% до 54%).