Нестандартно теплая зима может привести к серьезному снижению продаж на рынке мехов и верхней одежды. Об этом рассказали ритейлеры в четверг, 26 декабря.

По словам главы компании «Снежная королева» Вугара Исаева, в IV квартале 2019 года продажи могут оказаться на 20–25% ниже, чем годом ранее, передает ТАСС.

Исаев предположил, что с приходом типично зимней погоды продажи активизируются. Прибыль продавца в январе-феврале снизится из-за традиционных для этого времени года скидок, однако существенных потерь не будет, отметил он.

В Российском пушно-меховом союзе (РПМС) рассказали, что в декабре 2019 года продажи меха уже упали на 30–35%.

Представитель шубного бренда Braschi в России Екатерина Герман также предсказала существенное снижение продаж — на 30–40%. По ее словам, это связано не только с погодой, но и с падением покупательной способности.

Ранее в декабре стало известно, что из-за нетипично теплого декабря в московском регионе вновь появились комары. Единичные случаи зафиксированы, в частности, в подмосковном Серпухове. Специалисты предполагают, что насекомые поднимаются из подвалов домов. При этом с первыми заморозками комары исчезнут, так как они не переносят температуру ниже минус 2 градусов.

По информации синоптиков, декабрь 2019 года в Москве может стать одним из самых теплых декабрей за последние 50 лет и самым малоснежным за 70 лет.