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Росстат зафиксировал на начало этого года большой прирост числа долгожителей в России, как объяснили РИА Новости эксперты, в первую очередь это случилось потому, что век назад кончилась Гражданская война и люди стали возвращаться к мирной жизни, жениться и рожать детей.

По данным Росстата, на 1 января 2020 года резко выросло число и мужчин и женщин, отметивших свое 99-летие. Дедушек служба насчитала 3330 человек, тогда как в 2019 году таких было 1606, а бабушек — 7816 человек, а в 2019 году — 3892. Что касается людей, отметивших 100-летние юбилеи и большее число прожитых лет, то эта цифра растет в России с каждым годом — на 1 января 2020-го мужчин было 6892, а женщин — 15 801, 10 лет назад — 1416 и 6086 соответственно.

«Численность поколения, родившегося в 1920 годы, достигшего 99 лет в 2019 году и зафиксированного на 1 января 2020 года, изначально была заметно многочисленнее поколения, достигшего такого же возраста годом ранее», — объяснил профессор института демографии ВШЭ Анатолий Вишневский, добавив, что «число долгожителей будет увеличиваться, потому что 100 лет назад, по мере выхода из Гражданской войны, рождалось больше детей».

С ним согласна и доцент кафедры экономической статистики РЭУ им. Плеханова Ольга Лебединская.

«Ситуация с ростом численности долгожителей России довольна интересна, так как имеет исторический аспект и современный. Ведь нынешние долгожители — это те, кто родился до 1920 года, то есть во время Первой мировой войны, революции и Гражданской войн, когда рождаемость падала, в половозрастной структуре населения появилась первая диспропорция среди молодого населения. Но даже в тяжелых условиях жизнь продолжается, и надо отдать должное нашим прабабушкам и прадедушкам — они продолжали свой род», — пояснила доцент.

Современный аспект, по ее словам, это результаты работы национальных проектов по активному долголетию, поддержанию здоровья пожилых, "ведь именно на это поколение пришлись все невзгоды нашей истории — голод, войны, разруха и восстановление страны".

«Рост долгожителей будет наблюдаться и в ближайшие 10-20 лет. Предстоящая перепись населения позволит уточнить численность людей старших возрастов, их распределение по регионам России, а также дать оценку их изменения на десятилетия, используя передвижку возрастов», — заключила Лебединская.

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