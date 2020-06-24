Формальный переход на прогрессивную шкалу подоходного налога – главное нововведение, анонсированное президентом Владимиром Путиным в обращении 23 июня. Новость эта для России сенсационна: с 2001 года НДФЛ оставался единственным налогом, который государство не трогало, а власти неоднократно заверяли общественность, что плоская 13-процентная шкала сохранится. И вдруг такой поворот.

Политические резоны власти понятны, ведь введение 15% налога на доходы свыше 5 миллионов рублей в год воспринимается основной массой россиян как «раскулачивание богатых». А вот что даст это с экономической точки зрения?

Как заявил Путин, полученные от повышения налоговой планки средства (около 60 млрд рублей в год) будут направляться на лечение детей с орфанными заболеваниями. Речь, уточним, идет о редких, преимущественно генетических, а также аутоиммунных и инфекционных нарушениях, сопровождающих человека с ранних лет.

«Конец плоской шкале подоходного налога. Вводили ее для легализации зарплат в стране. В нулевых это сильно помогло. Президент предложил аккуратную корректировку», — написал в Twitter глава Счетной палаты Алексей Кудрин.

Налоговая реформа начала этого века действительно принесла немалую пользу российской экономике. После того, как на смену прогрессивной шкале НДФЛ пришла плоская по единой ставке в 13%, поступления в федеральный бюджет выросли на 0,7-0,8% ВВП. Многие богатые россияне перестали уклоняться от уплаты налога, их доходы вышли из «тени», сама процедура упростилась, а расходы на ее администрирование значительно сократились.

Не запустит ли анонсированная президентом мера- при всем благородстве намерений- обратный процесс, когда состоятельные люди начнут интенсивнее уходить от налогов, объем поступлений в госказну снизится, а основное фискальное бремя ляжет на средний класс?

«Двухпроцентная прибавка к НДФЛ – это немного. Но речь идет об очень примитивном механизме: по факту, граждан начнут наказывать за высокие доходы и зарплаты, — рассуждает профессор Финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец. – Никто не захочет попадать под новую ставку и, по обыкновению, найдутся способы избежать ее».

Чисто технически идея плохо реализуема, убежден собеседник «». Дело в том, что информационные системы и у налоговиков, и у бизнеса настроены на плоскую шкалу. Соответственно, они потребуют срочной переналадки. Средств на это может уйти немало.

Компании по всей стране будут вынуждены переходить на новые алгоритмы вычисления НДФЛ. Плюс, вырастут расходы на администрирование. Налоговым службам придется обзаводиться специально обученными людьми, которые будут этим заниматься.

Вообще, отмечает Зубец, налог на доходы физлиц считается самым сложным и затратным с точки зрения администрирования и сбора денег. В этом смысле самые «дешевые» налоги – те, что «вшиты» в стоимость товара, например, бензина. «Разумной альтернативой нынешней государственной инициативе мог бы стать, навскидку, повышенный налог на электричество для богатых, — полагает наш собеседник.

Есть как минимум еще одна проблема. Если брать идею в том виде, в каком ее озвучил президент, это значит, что, если у вас месячная зарплата 416,7 тысяч рублей (она и дает в год «искомые» 5 млн), доля в 15% будет автоматически уходить в налог. А должно быть иначе.

По мнению Зубца, необходимо сложить доходы всех членов одного домохозяйства, рассчитать среднюю сумму и, если она выше 416,7 тысяч в месяц, тогда и применять прогрессивную шкалу – в отношении таких семей. В противном случае под повышенную ставку рискует попасть любой человек с высокой зарплатой, но несколькими детьми, старыми родителями и неработающей женой.

Впрочем, в России пока нет единой системы сбора данных по доходам граждан и домохозяйств, а значит, это лишь досужие домыслы. В предложении Кремля Зубец видит чисто популистский жест.

Идея плоха, согласен руководитель ИАЦ «Альпари» Александр Разуваев. Да, прогрессивная шкала НДФЛ существует во многих странах. Однако нынешнее состояние госинститутов, в том числе фискальных, неуверенность людей в целевом использовании налоговых сборов сильно отличают Россию от остального мира. По словам эксперта, основные налоги должны платить не граждане, а приватизированные предприятия, то есть, корпоративный сектор. И сегодня, в рамках антикризисной стратегии, в отношении граждан, постардавших от коронакризиса следовало бы идти другим путем: снизить ставку НДФЛ до 10% и отменить недавно введенный налог на депозиты в банках свыше 1 млн рублей.