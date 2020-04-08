В связи с возросшей востребованностью в период распространения коронавирусной инфекции и установленным режимом самоизоляции максимальная «вилка» в зарплатах курьеров достигла 110–150 тыс. рублей в месяц. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на сервисы по поиску работы и подбору персонала.

В марте профессия курьера вошла в топ-10 среди самых популярных, причем как среди работодателей, так и среди соискателей. По информации сервиса «Работа.ру», на сегодняшний день только в Москве открыто более 1,4 тыс. вакансий этой профессии. Среди соискателей спрос на работу курьеров вырос еще больше — количество откликов на вакансии к концу марта увеличилось на 29%.

При этом средняя зарплата курьеров составляет от 34,5 тыс. до 63,5 тыс. рублей в месяц и увеличилась лишь максимальная «вилка» заработной платы с 95–150 тыс. рублей в месяц до 110–150 тыс.

«При текущем гармоничном балансе спроса и предложения существенный рост предлагаемых зарплат вряд ли возможен», — полагают в HeadHunter.

Сервис Worki отмечает, что по стране за последнюю неделю марта (с 23 по 29 марта) рост средней зарплаты составил 4,5%, до 42,6 тыс. рублей.

Спрос же на профессии официантов, поваров, охранников и уборщиков, наоборот, упал в марте на фоне пандемии коронавируса и самоизоляции граждан в России.