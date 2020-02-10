Водитель такси в Москве может заработать 20–25 тыс. рублей в месяц при стандартном восьмичасовом рабочем дне, подсчитали для «Известий» в лизинговой компании «Европлан».

При этом по 3% из общей выручки приходится на лизинговые платежи и страхование (каско и ОСАГО), 4% — доход таксопарка, 8% — возмещение стоимости машины, взятой в лизинг. Налоги и эксплуатационные расходы съедают еще 23%. Чистый доход таксиста, на руки, — порядка 34% от выручки, а 25% получает агрегатор.

Для того чтобы повысить свой доход до максимального, в 74 тыс. рублей, таксист должен трудиться 25 дней по 12 часов, или 300 часов в месяц. При таком рабочем графике сильно возрастает риск ДТП.

Координатор «Синих ведерок» Петр Шкуматов сказал «Известиям», что представленные суммы доходов московских таксистов близки к реальности. При этом, чтобы заработать среднюю (по официальным данным на ноябрь 2019 года) московскую зарплату в 88,6 тыс. рублей, придется крутить баранку по 13–14 часов вообще без выходных.

Выходом из ситуации может стать введение гарантированного минимального заработка для водителей и ограничение размера комиссий агрегаторов, полагают эксперты. В сервисах такси считают, что нужно избавляться от многочисленных посредников.

Полностью читайте в материале «Известий»

Таксуй, пока молодой: подсчитан средний заработок московских водителей