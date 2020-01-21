Бывшего министра здравоохранения Веронику Скворцову на ее должности сменил бывший глава Росздравнадзора Михаил Мурашко. Эксперты во вторник, 21 января, прокомментировали его назначение.

По словам сенатора Валерия Рязанского, Мурашко — принципиальный, достаточно жесткий и требовательный руководитель. Он также отметил, что новый министр здравоохранения знаком со спецификой и проблемами многих регионов.

«Надеюсь, что Михаил Мурашко сохранит все те производственные, содержательные контакты, которые у нас есть с Минздравом. Уверен, что у него все получится и все хорошее, чтобы достигнуто прежним руководство возьмут на вооружение. Какие-то ошибки, которые будут в ходе работы можно будет проанализировать и решить», — заявил Рязанский «Известиям».

По мнению депутата Госдумы Татьяны Соломатиной, Мурашко — хорошая кандидатура, потому что он знает «все плюсы и минусы российского здравоохранения».

«Михаил Мурашко — системный человек, он очень профессионален, конструктивный в работе, он всегда достигал поставленных целей. Михаил Мурашко молодой, энергичный и перспективный, наделен здоровыми мужскими амбициями — все это поможет ему в решении новых задач», — отметила депутат.

15 января Дмитрий Медведев, занимавший пост премьера, доложил главе государства о решении кабмина в полном составе уйти в отставку, чтобы позволить российскому лидеру принимать все необходимые решения для реализации предложений, обозначенных в послании Федеральному собранию. Президент России Владимир Путин одобрил отставку и предложил главу ФНС Михаила Мишустина на должность главы кабинета министров.

На следующий день глава государства подписал указ о назначении Медведева на пост замглавы Совета безопасности РФ. Тем же указом президент освободил Медведева от исполнения обязанностей премьер-министра, на эту должность был назначен Михаил Мишустин.

21 января был объявлен новый состав кабмина. Путин назначил восемь новых министров, которые будут руководить ведомствами впервые.

Обновления в должностном составе коснулись таких ведомств, как Министерство культуры — его новым руководителем станет Ольга Любимова, Министерство здравоохранения возглавит Михаил Мурашко, новым министром науки и высшего образования станет Валерий Фальков, главой Министерства просвещения — Сергей Кравцов, министром спорта — Олег Матыцин, министром труда и социальной защиты — Антон Котяков, министром цифрового развития, связи и массовых коммуникаций — Максут Шадаев, главой ведомства экономического развития — Максим Решетников.

Также Путин упразднил Министерство по делам Северного Кавказа.

Константин Чуйченко, который до этого занимал должность заместителя председателя правительства, станет главой Министерства юстиции.

Остальные главы ведомств сохранили свои должности.

Котяков и Мурашко проходят обучение на третьем потоке Программы развития кадрового управленческого резерва («Школы губернаторов»). Решетников и Фальков является ее выпускниками.

Программа подготовки кадрового управленческого резерва государственной службы, которую в народе называют «Школой губернаторов» была запущена в июне 2017 года на базе Высшей школы государственного управления (ВШГУ).