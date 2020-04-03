Переход на дистанционное обучение из-за пандемии коронавируса негативно скажется на успеваемости российских школьников, уверены эксперты.

По данным опроса образовательной компании Maximum Education, 49% школьников считают онлайн-обучение каникулами, а 67% опрошенных детей мечтают поскорее вернуться к привычному режиму. При этом 90% учителей, 62% учащихся и 56% их семей полагают, что дистанционные занятия не могут заменить уроки, проводимые в школах.

И родители, и учителя, и сами школьники находятся в ситуации стресса. Быстрая смена формата не дала возможности плавного перехода, отметил глава компании Михаил Мягков.

Профессор Института развития образования ВШЭ Ирина Абанкина ожидает переноса ЕГЭ и ОГЭ и полагает, что сдвинутся рамки учебного года — его продлят, а каникулы перенесут.

Министерство просвещения, в свою очередь, разработало специальные рекомендации обучения на дому. Кроме того, обсуждается вопрос включения телеуроков в программу дистанционного образования.

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Больная перемена: 50% школьников считают онлайн-обучение каникулами