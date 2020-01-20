Рынок потребительского кредитования не охладился после введения Центральным банком России показателя долговой нагрузки (ПДН) вопреки ожиданиям регулятора. По мнению опрошенных «Известиями» экспертов, темпы выдачи займов не замедлились.

Они также отметили, что новые правила ударили прежде всего по небольшим организациям, которые ранее привлекали менее качественных заемщиков. От сложившейся ситуации выигрывают МФО и черные кредиторы, к которым теперь будут вынуждены обращаться россияне, считают аналитики.

В пресс-службах Сбербанка и ВТБ заявили, что выдача займов осталась на прежнем уровне. Впрочем, в 2020 году темп прироста рынка кредитования всё же должен будет замедлиться — примерно вдвое, добавили там. На эти две финансовые организации приходится 58,4% от всех займов физлицам среди банков из топ-30 по объему портфелей розничного кредитования, следует из отчетности ЦБ.

Тем не менее аналитики заявления банков косвенно опровергают. По информации независимого агентства Frank RG, объём выдаваемых займов наличными вырос год к году лишь на 15,9% до 5 трлн рублей в 2019-м, в то время как в 2018-м — на 46% до 4,3 трлн рублей.

С 1 октября российские банки начали рассчитывать для заемщиков показатель долговой нагрузки при принятии решения о кредите свыше 10 тыс. рублей. Подобные меры были приняты в связи с желанием ЦБ не допустить «разрастания пузыря» на рынке необеспеченного потребительского кредитования.

Подробнее читайте в материале «Известий» от 21 января 2020 года.