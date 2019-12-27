Экспертно-аналитический центр InfoWatch подвел предварительные итоги 2019 года в области утечек информации, доступ к которой должен быть ограничен.

Согласно данным экспертов, в России число краж закрытой информации за 2019 год выросло более чем на 40%, а количество скомпрометированных записей персональных данных — примерно в шесть раз, составив порядка 170 млн.

По данным «Известий», их количество в банковской сфере составляет примерно 1 млн — менее 1% от общего числа скомпрометированных персональных и платежных данных.

Доля хакерских преступлений составила менее 20%, а доминирующим типом нарушителей стали рядовые сотрудники — их действия спровоцировали более 70% утечек информации.

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Переход на личное: в 2019 году утекло вдвое больше персональных данных