Адвокаты, работавшие с замглавы Следственного комитета Игорем Красновым, кандидатура которого на должность генпрокурора была внесена президентом России Владимиром Путиным, рассказали «Известиям» о его профессиональных качествах.

По словам президента Федеральной палаты адвокатов Юрия Пилипенко, Краснов известен как жесткий и бескомпромиссный профессионал, с большим уважением относящийся к закону, нежели к начальству.

Адвокат Ольга Михайлова отметила, что Краснов — достойная кандидатура на пост генпрокурора. По ее словам, он опытный следователь, и благодаря ему были задержаны виновные в гибели политика Бориса Немцова.

По словам главы правозащитного центра «Агора» Павла Чикова, десятилетней давности зачистка Москвы от неонацистского вооруженного подполья, на котором были десятки убийств — это также во многом результат профессиональной работы Игоря Краснова.

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