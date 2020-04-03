Эксперт Moscow Digital School Ирина Муращенкова оценила в беседе с «Известиями» подходы к решению проблемы коронавируса в России.

Ранее 2 апреля Владимир Путин выступил с телеобращением к россиянам и объявил о продлении нерабочих дней до 30 апреля включительно с сохранением заработной платы.

По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, на 3 апреля в России этой инфекцией заразились 4149 человек, погибли 34 пациента.

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