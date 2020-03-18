Москва уже переняла самые передовые наработки международного опыта в плане защиты от коронавируса и борьбы с ним на общественном транспорте. Об этом во вторник, 17 марта, рассказал «Известиям» председатель «Общероссийского объединения пассажиров» Илья Зотов.

Он отметил, что уже сейчас запрещен контакт с водителем при покупке билетов. Кроме того, у каждого сотрудника перед выходом на линию проверяют температуру, а транспорт проходит регулярную санитарную обработку.

«Вагоны в метро проходят кварцевание переносными ультрафиолетовыми лампами, всего более 3 тыс/ единиц, а в новых типах поездов «Москва» данная процедура обеспечивается во время движения, аналогичная система реализована в поездах «Иволга» на МЦД. ВОЗ рекомендовал обеспечить всех сотрудников общественного транспорта — а к ним относится и такси — средствами индивидуальной защиты, куда входят в том числе маски и антисептики. Это международные рекомендации. В Москве сотрудники ВОЗ совместно с МАДИ и ГИБДД участвуют в рейдах для проверки машин такси — оценивают, как водители соблюдают рекомендации», — сказал Зотов.

Он подчеркнул, что проводится необходимый комплекс мер, который заметно снижает риск заражения коронавирусом. Как следствие, по мнению Зотова, остановки работы общественного транспорта, не потребуется.

По словам профессора Высшей школы урбанистики имени А.А. Высоковского Михаила Блинкина, московский транспорт максимально обезопасил своих сотрудников.

«Все, кто работают с людьми, соблюдают правила профилактики. Кассиры метро и контролёры обеспечены дезинфицирующими средствами и резиновыми перчатками. Сотрудники пригородного ж/д транспорта также обеспечены антисептическими средствами», — сказал Блинкин.

ООн отметил, что около 6 тыс. вагонов метро проходят дезинфекцию с помощью ультрафиолетовых ламп или установок.

«Наземный транспорт выходит на маршруты чистым каждое утро. В конце дня его отправляют на дезинфекцию. Обрабатывают все поверхности, включая кабину водителя, поручни, стекла и сиденья», — добавил профессор.

16 марта в Москве отменили продажу билетов в транспорте. Мэр столицы Сергей Собянин заявил, что подобные действия помогут снизить риски заражения водителей.

5 марта Собянин подписал указ о введении в столице режима повышенной готовности в связи с угрозой распространения коронавируса. В тот же день в столичном общественном транспорте усилили меры безопасности, чтобы препятствовать распространению гриппа, ОРВИ и коронавируса.

Эпидемия пневмонии COVID-19, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, стала распространяться по миру в декабре 2019 года, очагом инфекции стал китайский город Ухань. По сведениям Worldometer на 17 марта, в мире заразились более 182 700 человек, вылечились 79 883 пациента, а умерли 7173 человека.

На текущий момент в России, по словам вице-премьера РФ Татьяны Голиковой, число заболевших коронавирусом возросло до 114 человек. В то время как в Москве количество выявленных случаев коронавируса увеличилось до 56.