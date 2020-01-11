Эксперты прокомментировали грядущие изменения в порядке выдачи школьных аттестатов. Теперь по таким предметам, как «Физическая культура», «Музыка» и «Изобразительное искусство» учителя смогут ставить «зачтено».

Глава Национального родительского комитета Ирина Волынец назвала инициативу уместной в рамках названных предметов, ведь «творческие направления очень трудно оценить». Кроме того, показатели школьников по данным предметам также зависят от «способности учителя интересно показать и рассказать материал».

«Как оценить, что ребенок спел замечательно, нарисовал хороший рисунок? <…> Детей несправедливо сравнивать в этих творческих процессах, потому что творчество на то и творчество, что это самовыражение», — сказала она телеканалу RT 11 января.

Волынец добавила, что отсутствие страха за оценку позволит ученикам проявить большее старание.

Певец Шура на примере своего класса рассказал «Федеральному агентству новостей», что большинство учеников и их родителей не придают значения оценкам по данным предметам.

«На уроки музыки в школе никто никогда внимания не обращал. Многие их пропускали, а ходили только те, кому действительно это нужно было. К оценкам по музыке всегда относились как к чему-то формальному», — отметил он.

О грядущих изменениях рассказала глава Минпросвещения Ольга Васильева в интервью «Российской газете», опубликованном 11 января. Министр отметила, что «ставить тройку в аттестат только из-за отсутствия музыкального слуха» неверно. По ее словам, «любой ребенок любит бегать, прыгать, рисовать, петь», но не каждый может делать это на отлично.

Ранее в январе Васильева поддержала инициативу школьника из Твери писать слово «ветеран» с заглавной буквы.