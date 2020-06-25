Елизавета Исакова. Решение США ввести санкции против сотрудников Международного уголовного суда (МУС) является прямым посягательством на судебную независимость института и может подорвать доступ жертв к правосудию, говорится в опубликованном в четверг заявлении независимых экспертов ООН по правам человека.

Ранее президент США Дональд Трамп подписал указ о санкциях против представителей МУС, которые расследуют вероятные военные преступления, совершенные американскими солдатами и другим персоналом в Афганистане. В декабре 2019 года администрация США также предупредила, что она будет «точно определять последствия» для МУС любых «незаконных» расследований действий Израиля на оккупированных палестинских территориях.

«Проведение такой политики со стороны США имеет единственную цель — оказать давление на институт, роль которого заключается в обеспечении правосудия в отношении преступлений геноцида, военных преступлений, преступлений против человечности и агрессии. Это еще один шаг в оказании давления на МУС и принуждении его должностных лиц в контексте независимых и объективных расследований и беспристрастного судебного разбирательства», — заявил специальный докладчик ООН по вопросу о независимости судей и адвокатов Диего Гарсия-Саян.

Заявление с оценкой действий США подписали 34 спецдокладчика и независимых эксперта ООН в области прав человека. Они находятся в контакте с властями США по данной ситуации.

«Применение односторонних санкций в отношении международных судей и международных гражданских служащих представляет собой явное нарушение не только их привилегий и иммунитетов, но и широкого спектра прав. Эти угрозы представляют собой ненадлежащее вмешательство в независимость МУС и могут также оказать потенциальное негативное воздействие на правозащитников, организации гражданского общества и представителей жертв, которые могут быть лишены возможности сотрудничать с МУС, и, следовательно, помешать жертвам зверских преступлений получить доступ к правосудию», — заявили эксперты.